В Московской области поймали банду угонщиков

В Подмосковье правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой задержали банду злоумышленников, угонявших иномарки на территории региона. Как оказалось, граждане Таджикистана причастны минимум к шести подобным преступлениям в Москве и области.
За угонщиками было установлено скрытое наблюдение. Они попались на краже автомобиля у жительницы городского округа Дзержинский. Как сообщает "Радио-1", против злоумышленников возбудили уголовное дело. В случае, если их вина будет доказана в суде, каждому грозит до 10 лет лишения свободы.
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