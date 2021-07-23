В Подмосковье завели уголовное дело в отношении выгнавшей детей на улицу женщины

В подмосковной Рузе открыто уголовное делопроизводство в отношении гражданки, зарегистрированной в российской столице. Уточняется, что женщину собираются привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Ранее стало известно о том, что россиянка, о которой идет речь, не следит за своими наследниками. Кроме того, злоумышленница выгнала малышей на улицу, отмечает "Радио 1".
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