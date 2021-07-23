Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали

Накануне в Кабардино-Балкарии туристы из Москвы попали под камнепад. Трое из восьми человек пострадали, им на помощь отправились 20 спасателей.
Как сообщает телеканал "360", двоих пострадавших эвакуировали на вертолете фирмы "Хелей Экшен". Их спустили на территорию альплагеря "Чегем", а затем отправят в Нальчик наземным транспортом. Одного человека сразу на вертолете доставили в город, в аэропорту его ждет дежурная бригада медиков.
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