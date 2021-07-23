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Убившего ребенка из-за шума в квартире жителя Читы приговорили к 17 годам тюрьмы

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Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы. Василия Дунца признали виновным в убийстве девятилетней девочки, которую он застрелил из-за шума в квартире. Мужчине дали 17 лет строгого режима.

Как сообщает телеканал "360", 17 февраля пьяный Дунец пришел к соседям с ружьем, так как ему не нравились громкие звуки, доносящиеся из чужой квартиры. Он выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь, за которой находилась девочка. Ребенок скончался от ранения, полученного в область грудной клетки.

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23 июля 2021, 08:45 Источник: 360 ✓ Надежный источник

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