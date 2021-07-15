Четырех жителей Подмосковья будут судить за незаконную банковскую деятельность

В Дмитровский районный суд поступило уголовное дело, которое завели в отношение четырех жителей Московской области. Как сообщает издание "Вести Подмосковья", обвиняемые в 2014 году создали организованную группу, которая занималась ведением фиктивного бухгалтерского учета для фирм-однодневок.
С 2015 по 2017 год злоумышленники таким образом обналичили 1,2 млрд рублей. В качестве благодарности за свои услуги обвиняемые получили прибыль в размере 63 млн рублей. В отношении подельников возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
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