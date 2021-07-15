В Подольске на пляже утонул мужчина

В подмосковном Подольске произошла трагедия. Стало известно, что на одном из местных пляжей погиб мужчина.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", гражданин утонул в результате несчастного случая. Обстоятельства случившегося выясняются.
В подмосковном Подольске произошла трагедия. Стало известно, что на одном из местных пляжей погиб мужчина.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", гражданин утонул в результате несчастного случая. Обстоятельства случившегося выясняются.
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