Под Нижним Новгородом рабочий погиб на лесопилке

Под Нижним Новгородом произошла трагедия. Уточняется, что в одной из местных деревень погиб сотрудник лесопилки.
Известно, что гражданин получил серьезные травмы во время работы. Обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА ФАН.
Под Нижним Новгородом произошла трагедия. Уточняется, что в одной из местных деревень погиб сотрудник лесопилки.
Известно, что гражданин получил серьезные травмы во время работы. Обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА ФАН.
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