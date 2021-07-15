В Тюмени грузовик сбил женщину с детской коляской

В Тюмени женщина с коляской и двумя детьми попала под колеса крупногабаритного транспортного средства. По предварительным данным, виноват водитель, который не убедился в безопасности маневра.

Двое пострадавших мальчиков были госпитализированы. По факту случившегося организована проверка, передает телеканал "360".