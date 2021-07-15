В Екатеринбурге нашли труп пропавшего бизнесмена

В Екатеринбурге найдено тело бизнесмена, который несколько дней числился пропавшим. Уточняется, что труп был обнаружен в лесу.
По предварительным данным, случившееся не носит криминальны характер. Обстоятельства трагедии выясняются, передает телеканал "360".
Стоит отметить, что последнее время дела у предприниматели шли очень плохо. Он числился руководителем трех убыточных фирм, сообщает URA.ru.
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