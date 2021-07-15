В Анапе сгорело летнее кафе

Серьезный инцидент произошел в Анапе. Стало известно, что в курортном городе сгорело кафе.
По информации телеканала "360", пожарным удалось потушить пламя. Так или иначе, от заведения остались лишь руины.
Серьезный инцидент произошел в Анапе. Стало известно, что в курортном городе сгорело кафе.
По информации телеканала "360", пожарным удалось потушить пламя. Так или иначе, от заведения остались лишь руины.
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