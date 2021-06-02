В Домодедове воры оставили без света участок дороги

В подмосковном Домодедове преступное деяние привело к неудобствам. Уточняется, что трое злоумышленников похитили электрокабель.
Из-за этого участок дороги остался без света, передает сайт "Подмосковье сегодня". Известно, что сумма ущерба составила более миллиона рублей. По факту случившегося открыто уголовное производство.
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