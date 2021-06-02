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Регионы

В Петербурге надругались над иностранным студентом и ограбили его

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В северной столице России приезжий пострадал от действий злоумышленников. По данным прессы, неизвестные ограбили гражданина Германии, а также надругались над ним.

Преступление было совершено в съемной квартире, передает телеканал "360". По факту случившегося открыто уголовное производство. Один из подозреваемых задержан.

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Автор: 2 июня 2021, 11:07 Источник: Рен ТВ ✓ Надежный источник

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