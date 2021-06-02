В Петербурге надругались над иностранным студентом и ограбили его

В северной столице России приезжий пострадал от действий злоумышленников. По данным прессы, неизвестные ограбили гражданина Германии, а также надругались над ним.
Преступление было совершено в съемной квартире, передает телеканал "360". По факту случившегося открыто уголовное производство. Один из подозреваемых задержан.
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