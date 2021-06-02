Самолет "Белавиа" совершил экстренную посадку в Краснодаре

В прессу просочилась информация об инциденте, связанным с безопасностью авиаперелетов. Стало известно, что самолет "Белавиа" экстренно приземлился в Краснодаре.
Уточняется, что возможной причиной инцидента стала утечка топлива. Обстоятельства случившегося выясняют эксперты, передает телеканал "360".
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