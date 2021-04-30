В Татарстане выпивоха набросился на скорую помощь

В Татарстане камеры наружного наблюдения сняли на видео приключения местного выпивохи. Сперва утомленный возлияниями мужчина прилег на асфальт. Не знавшие всей подоплеки ситуации сердобольные прохожие вызвали врачей. В этот момент силы неожиданно вернулись к хулигану и он в буквальном смысле набросился на карету скорой помощи, пробив головой боковое стекло. На этом он не остановился и попытался подраться с фельдшерами. Усмирять буяна пришлось вызванной на место Росгвардии.