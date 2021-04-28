Подмосковье засыпало градом

В Рузском городском округе Московской области на протяжении 28 апреля шел дождь, и в какой-то момент он сменился градом, передает телеканал "360". Очевидцы сняли неожиданный град на видео. Ожидается, что к вечеру он дойдет до столицы.
В Рузском городском округе Московской области на протяжении 28 апреля шел дождь, и в какой-то момент он сменился градом, передает телеканал "360". Очевидцы сняли неожиданный град на видео. Ожидается, что к вечеру он дойдет до столицы.
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