Заснувший с сигаретой мужчина погиб от ожогов

В больницу города Гай в Оренбургской области в состоянии болевого шока с ожогами 90% тела был доставлен 39-летний мужчина, передает телеканал "360". Врачам спасти несчастного не удалось – он скончался на руках у специалистов.
Вскоре выяснились обстоятельства трагедии. Мужчина задремал на диване, который стоял возле его гаража. Зажженная сигарета выпала у него изо рта. Пламя быстро перекинулось на одежду пострадавшего, что и привело к трагическому результату.
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