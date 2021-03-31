На верфи под Петерубргом опрокинулся траулер

На заводе «Пелла» в Ленинградской области опрокинулся строящийся траулер, передает RT. В момент ЧП на борту находились 80 человек. Двое погибли, еще двое получили травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь в обстоятельствах аварии будут разбираться специалисты.
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