В Сургуте эвакуировали мэрию

Из-за звонка о заложенной в мэрии Сургута бомбы посетителей и работников пришлось вывести из здания, передает URA.Ru. Сотрудников на время перевели в помещение городской филармонии по соседству. На месте работают экстренные службы.
Из-за звонка о заложенной в мэрии Сургута бомбы посетителей и работников пришлось вывести из здания, передает URA.Ru. Сотрудников на время перевели в помещение городской филармонии по соседству. На месте работают экстренные службы.
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