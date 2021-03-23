В Красноярском крае при пожаре в реабилитационном центре погиб человек

В Красноярском крае произошла трагедия. Уточняется, что загорелось здание социально-реабилитационного центра, что привело к гибели человека.
Находящиеся в помещении люди смогли эвакуироваться своими силами, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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