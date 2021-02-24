При пожаре в Подмосковье погибли дети

Утром 24 февраля в деревне Лугинино в составе городского округа Солнечногорск Московской области загорелся частный дом, передает сайт "Радио 1". Пожар унес жизни трех человек – одного взрослого мужчины и двух детей. По непроверенной информации, к трагедии могла привести поломка удлинителя, через который к сети был подключен обогреватель. Окончательный ответ предстоит дать прокуратуре.
Популярные темы форума
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Кажется я влюбилась ....
Тошнит от бомжей
Что за поселок Янтарный???
которая лучше
Как в голодные времена
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
А вы знаете ?
Весна
не рубите с горяча