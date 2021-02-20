В Подмосковье по подозрению в совершении убийств задержали банду из 8 человек

В Московской области сотрудники силовых ведомств провели операцию по задержанию преступной группировки. Известно, что в банде, о которой идет речь, состоят восемь человек.
Подозреваемые проходят фигурантами по уголовным делам, связанным с убийствами. Предполагается, что участников банды может быть гораздо больше. Остальных подозреваемых в данный момент разыскивает полиция, передает телеграм-канал "Mash".
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