В Подмосковье мужчина погиб после падения под поезд возле станции

В Московской области возле станции Серпухов случилась трагедия. Сообщается, что поезд насмерть сбил гражданина на путях.
Россиян в очередной раз призвали соблюдать технику безопасности и не переходить пути в не предназначенных для этого местах. Кроме того, на платформе нельзя заходить за белую линию, передает агентство городских новостей "Москва".
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