У бармена из Петербурга угнали машину за шесть миллионов

Вечером 19 февраля в полицию Санкт-Петербурга обратился 32-летний бармен. Он рассказал, что у него угнали автомобиль BMW-7 стоимостью в шесть миллионов рублей, передает телеканал "360". Автомобиль был припаркован на улице 2-й Луч. Теперь машину разыскивает полиция.
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