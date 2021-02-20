В баре Челябинска произошла массовая драка

В ночь на 19 февраля в бою сошлись посетители бара на улице Первой Пятилетки в Челябинске, передает URA.Ru. Накал страстей оказался высок настолько, что участников противостояния пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования. Число задержанных составило порядка десяти человек.
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