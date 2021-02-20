В Подмосковье врачи извлекли из ребенка монету

Врачи Щелковской областной больницы в Подмосковье спасли годовалую девочку, которая могла задохнуться из-за проглоченной монеты, передает "Радио 1". Ребенок играл со старшим братом когда это произошло. Специалисты выяснили, что посторонний предмет застрял в верхней трети пищевода. Под общим наркозом его извлекли. Спустя два часа ребенок уже был готов отправиться домой.
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