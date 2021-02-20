В Сочи горит гостиница

Утром 20 февраля в гостинице "Ювента" на улице 8 Марта произошел пожар, передает Пятый канал. Очевидцы сняли происходящее на видео. На записи модно заметить клубы черного дыма. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. Постояльцев выводят из здания. На месте работают экстренные службы.
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