По Крымскому мосту восстановили движение

Утром 20 февраля все ограничения на движение транспорта по Крымскому мосту были сняты, передает телеканал "360". Машины без каких-либо помех поехали и в Крым, и из Крыма. Ранее дорогу закрывали из-за неблагоприятных погодных условий. Трассу пришлось чистить от большого количества снега. Сейчас осадки убрали, ведется противогололедная обработка полотна.
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