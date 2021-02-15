В Якутии загорелся цех по переработке угля

ЧП зафиксировано в якутском городе Нерюнгри. По данным прессы, в цехе по переработке угля случился пожар.
Сейчас на территории предприятия работают экстренные службы. Ситуацию осложняет сильное задымление, сообщает телеканал "360".
ЧП зафиксировано в якутском городе Нерюнгри. По данным прессы, в цехе по переработке угля случился пожар.
Сейчас на территории предприятия работают экстренные службы. Ситуацию осложняет сильное задымление, сообщает телеканал "360".
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