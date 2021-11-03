Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек

В Дмитровском округе произошла трагедия. По данным прессы, при пожаре в квартире погиб человек.
Экстренные службы эвакуировали из дома десять человек, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
В Дмитровском округе произошла трагедия. По данным прессы, при пожаре в квартире погиб человек.
Экстренные службы эвакуировали из дома десять человек, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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