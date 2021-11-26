В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку

В Ленобласти мужчина совершил преступление. Уточняется, что злоумышленник ограбил местную аптеку.
По факту случившегося поступило заявление в правоохранительные органы, передает телеканал "360". Следователями было возбуждено уголовное дело.
В Ленобласти мужчина совершил преступление. Уточняется, что злоумышленник ограбил местную аптеку.
По факту случившегося поступило заявление в правоохранительные органы, передает телеканал "360". Следователями было возбуждено уголовное дело.
Водитель выручает звезду
Адвокат поделился подробностями
Молодая мать шокирует
Печальный исход