В Ступино на школьника упали ворота

Серьезный инцидент произошел в подмосковном Ступино. Уточняется, что на территории спортплощадки на ребенка упали ворота.
Пострадавшего школьника увезли в больницу, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося организована проверка.
Серьезный инцидент произошел в подмосковном Ступино. Уточняется, что на территории спортплощадки на ребенка упали ворота.
Пострадавшего школьника увезли в больницу, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося организована проверка.
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