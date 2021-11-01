В Химках уголовник зарезал приятеля прямо под камерой

В подмосковных Химках мужчина совершил тяжкое преступление. По данным прессы, он на камеру зарезал своего приятеля.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленника отправили под стражу.
В подмосковных Химках мужчина совершил тяжкое преступление. По данным прессы, он на камеру зарезал своего приятеля.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленника отправили под стражу.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!