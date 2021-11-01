В Уссурийске женщина оставила ребенка в машине на железнодорожных путях

В Уссурийске зарегистрировано сообщение о совершении противоправного деяния. Уточняется, что женщина бросила своего ребенка запертым в машине, которую оставила на железнодорожном переезде.
Столкновения поезда с иномаркой не случилось из-за реакции машиниста. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Увлажняющие капли для глаз
Салон красоты как бизнес
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!