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В Уссурийске женщина оставила ребенка в машине на железнодорожных путях

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В Уссурийске зарегистрировано сообщение о совершении противоправного деяния. Уточняется, что женщина бросила своего ребенка запертым в машине, которую оставила на железнодорожном переезде.

Столкновения поезда с иномаркой не случилось из-за реакции машиниста. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает телеканал "360".

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Автор: 1 ноября 2021, 11:23 Источник: СУ СК РФ по Приморскому краю

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