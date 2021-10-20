Тюменский боксер убил ножом дикого медведя

Серьезный инцидент произошел под Тюменью. Сообщается, что дикий медведь напал на рыбаков.
Зверь убил на месте одного человека и набросился на второго. Молодой боксер сумел дать отпор медведю, несмотря на полученные травмы. По информации "Царьграда", спортсмен убил животное ножом. В данный момент пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
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