Под Челябинском задержали мужчину со взрывным устройством

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который числился в розыске. Уточняется, что у злоумышленника обнаружили взрывное устройство.
В данный момент решается вопрос о возбуждении дела, передает URA.ru. Гражданин рискует попасть в места лишения свободы на длительный срок.
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