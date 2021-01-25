Жительница Люберец убила мужа ножом в ходе ссоры

Жительница Люберец проходит фигурантом по делу об убийстве. По версии следствия, россиянка лишила жизни своего мужа.
Уточняется, что женщина нанесла супругу удар ножом в ходе ссоры. При этом злоумышленница на тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства преступления выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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