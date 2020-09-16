Житель Подмосковья зарезал знакомого

В квартире одного из жилых домов подмосковного города Истра произошло преступление. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта владелец жилья набросился с ножом на своего знакомого. От множественных ран головы, шеи и грудной клетки тот скончался на месте, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленник был задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.