Волонтеры нашли тело пропавшей кемеровчанки

В Кемерове волонтеры нашли тело пропавшей женщины. Уточняется, что местонахождение россиянки оставалось неизвестным с 5 сентября.
Обстоятельства, которые связаны со смертью гражданки, решили не обнародовать. Это сделано по этическим причинам, пишет VSE42.RU.
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