В Солнечногорске полицейский получил тяжелые ранения при обыске у подозреваемого

В подмосковном Солнечногорске полицейский получил тяжелые ранения в ходе работы. Правоохранитель проводил обыск в квартире подозреваемого.
По данным телеканала "360", злоумышленник выстрелил полицейскому в живот и ногу из неустановленного оружия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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