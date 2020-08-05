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В Солнечногорске полицейский получил тяжелые ранения при обыске у подозреваемого

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В подмосковном Солнечногорске полицейский получил тяжелые ранения в ходе работы. Правоохранитель проводил обыск в квартире подозреваемого.

По данным телеканала "360", злоумышленник выстрелил полицейскому в живот и ногу из неустановленного оружия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Автор: 5 августа 2020, 14:11 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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