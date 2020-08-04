В Челябинске расследуют жестокое убийство молодоженов

В Калининском районе Челябинска было зарегистрировано двойное убийство, передает URA.Ru. Жители коммунальной квартиры слышали шум в комнате соседей, но думали, что те просто ссорятся. Когда же они вошли, то увидели жену с пробитой головой и мужчину с ножницами, воткнутыми в глаз.
Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Преступление могло совершить как третье лицо, так и сами супруги могли забить друг друга насмерть. Известно, что мужчина и женщина познакомились, когда будущий супруг отбывал наказание в колонии за убийство.
Брак был заключен еще в тот момент, когда он отбывал наказание. После освобождения мужчина переехал к жене, и они начали часто ссориться.
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