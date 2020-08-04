Погибли люди: под Москвой разбился дельтаплан

В районе 97-го километра трассы М-1 в городе Можайск Московской области произошло крушение мотодельтаплана, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается о двух погибших в результате ЧП. Ранее в СМИ появлялась информация об одной жертве и одном пострадавшем. Уточненные данные сообщили в региональном управлении МЧС.
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