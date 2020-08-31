В Балашихе при демонтаже окна погиб рабочий

В одном из районов подмосковной Балашихи произошел несчастный случай. По данным СМИ, при демонтаже окна в квартире погиб разнорабочий.
По предварительным данным, мужчина упал с высоты. По факту случившегося проводится проверка, передает телеканал "360".
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь