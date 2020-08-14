На Алтае нашли новый очаг чумы

У животных, обитающих на популярном среди туристов плато Укок в Горном Алтае, обнаружили природную чуму. Это стало неожиданностью для российских ученых.
Инфекцию в этом месте нашли впервые за 60 лет. Очаг находится неподалеку от озера Зерлюколь-Нур и Каракуль. Специалисты предупредили, что чумой можно заразиться при разделывании сурка, а также через укусы инфицированных насекомых, сообщает телеканал "360".
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