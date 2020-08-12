В лесу под Челябинском нашли мертвого курсанта

В лесу возле поселка Северный в Челябинской области было обнаружено тело 17-летнего учащегося кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном училище штурманов, передает URA.ru. По факту происшествия проводится проверка.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета подчеркнули: нет оснований считать, что гибель молодого человека носит криминальный характер. Сообщается, что он ушел на улицу без телефона и в легкой одежде, несмотря на холодную погоду.
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