Водитель иномарки врезался в скорую с детьми

В Благовещенске в результате опасного маневра Тoyota Corolla врезалась в машину скорой помощи, перевозившей двух детей, передает телеканал "360". Сообщается, что иномарка ехала по встречной полосе. Жертвой ДТП стал сам виновник аварии. Пострадали как несовершеннолетние, так и взрослые – водитель, фельдшер и врач.
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