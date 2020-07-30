В Челябинске загорелся недостроенный отель

30 июля на перекрестке улиц Труда и Свободы в Челябинске загорелось недостроенное здание отеля, передает URA.Ru. На место выехали экстренные службы. Отмечается, что построить гостиницу планировалось к саммитам ШОС и БРИКС. Эти мероприятия были отменены из-за эпидемии коронавируса.
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