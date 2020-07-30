Российского моряка заподозрили в работе на разведку Украины

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота России, передает телеканал "360". Его заподозрили в работе на разведку Украины.
По предварительным данным, мужчина передавал за границу сведения, которые являются государственной тайной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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