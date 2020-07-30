Последствия пожара в петербургском яхт-клубе сняли на видео

В ночь на 30 июля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на территории яхт-клуба в Красносельском районе Санкт-Петербурга, передает телеканал "360". Внутри хранились плавучие знаки и лодки.
Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. С ним боролись 63 человека и 15 единиц техники. Последствия пожара сняли на видео.
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