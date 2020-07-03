В Сергиевом Посаде возле музея повредили раритетный автомобиль

Один из раритетных автомобилей, стоящих у здания Музея советского детства, был поврежден неизвестными. Сотрудники учреждения обратились к населению.
В официальном аккаунте музея в "Инстаграм" появилось сообщение с фотографией вмятины на капоте машины. Работники учреждения подчеркнули: теперь они вынуждены написать предупреждение о том, что на кузовах автомобилей сидеть запрещено, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Дочь не хочет рожать
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Напутствие для россиян
На что бабы тратят свою жизнь?
Когда вы перестали кормить грудью?
Дал пощечину
Собчак избили монашки