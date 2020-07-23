Есть пострадавшие: в Подмосковье на трассе "Крым" произошло массовое ДТП

Утром 23 июля на 55-м километре трассы М-2 "Крым" в районе города Чехов в Московской области столкнулись три легковых автомобиля и автобус, передает сайт "Подмосковье сегодня". Ранения получил один человек. Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.